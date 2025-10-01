Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що уряд у разі необхідності готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків негоди в Одесі.

"Надзвичайна ситуація в Одесі. Щойно на засіданні Кабміну заслухали доповідь віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби з місця події. Також заслухали Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову ДСНС України Андрія Даника щодо ліквідації наслідків. Рятувальники працюють на місці і допомагають місцевим мешканцям", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що уряд доручив Міністерству розвитку громад і територій разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, МВС, ДСНС та Одеською обласною військовою адміністрацією вжити заходів для ліквідації наслідків зливи, провести необхідні ремонти, не допустити відключення від систем життєзабезпечення, забезпечити безпеку руху.

"За необхідності можливі відкриття пунктів незламності, а також - виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Уряд буде оперативно ухвалювати необхідні рішення", - написала вона.

Свириденко наголосила, що уряд очікує активної позиції від місцевої влади Одеси.