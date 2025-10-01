Інтерфакс-Україна
17:47 01.10.2025

На Сумщині передана в суд справа місцевого жителя, який перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом вчинення державної зради, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Спецслужби рф завербували обвинуваченого через один із месенджерів. Погодившись на співпрацю, він обʼїжджав м. Суми і прикордонну територію Сумського району та фіксував розміщення військових формувань, наявність озброєння, їх переміщення тощо. При цьому, щоб уникнути викриття, чоловік перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Перебуваючи на місцях скупчення військових, обвиунвачений робив скріншоти екрану свого смартфону з точними координатами та надсилав спецслужбам рф. Більш того, чоловік отримував від куратора точні адреси, які необхідно було перевірити, зазначили в прокуратурі.

На вирок суду обвинувачений чекає під вартою.

Теги: #суд #державна_зрада #сумщина

