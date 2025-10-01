Інтерфакс-Україна
17:39 01.10.2025

Мінфін: кількість оформлених в NCTS декларацій за три квартали 2025р перевищила результати 2024р

Кількість декларацій у системі NCTS (New Computerized Transit System) за січень-вересень 2025 року сягнула 95 тис., тоді як за весь 2024 рік їх було понад 94, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів в середу.

"1 жовтня 2022 року Україна зробила важливий крок на шляху до європейської інтеграції – приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. За три роки роботи система довела свою ефективність. За час її застосування оформлено понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту", - наголошують в Мінфіні.

Як підкреслили в установі, щороку спостерігається стабільне зростання: 2022 року в системі оформлено понад 700 декларацій, у 2023 році - понад 41 тис., у 2024 році - понад 94 тис. Вже за три квартали 2025 року – понад 95 тис., що перевищило загальну кількість декларацій у 2024 році.

Найчастіше Україна виступала у ролі митниці відправлення: понад 173 тис. переміщень було завершено у країнах-учасницях Конвенції, а понад 58 тис. – в Україні.

В Мінфіні додали, що не менш важливим елементом NCTS є система управління гарантіями: з 1 жовтня 2022р. в електронній транзитній системі Держмитслужби (ДМС) зареєстровано 224 загальних гарантій на EUR625,6 млн та майже 28 тис. індивідуальних гарантій на EUR1,4 млрд.

Разом з тим, українські загальні гарантії активно застосовуються і за межами країни – їх використано більш ніж у 300 тис. транзитних деклараціях у країнах ЄС, найбільше – у Польщі та Литві.

"Таким чином, "митний безвіз", окрім євроінтеграційного значення для України, щодня допомагає підприємцям швидше доставляти товари, економити кошти та зміцнювати довіру міжнародних партнерів до себе та до нашої держави", - резюмували в міністерстві.

Теги: #декрарування #ncts #мінфін

