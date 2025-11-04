Доходи держбюджету за 10 міс.-2025 зросли на 26,4%, видатки – на 21,3% – Мінфін

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-жовтень 2025 року склали 2,97 трлн грн, тоді як касові видатки – 4,06 трлн грн, це приблизно на 26,4% та 21,3% перевищує відповідні показники аналогічного періоду 2024 року.

Згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, які Міністерство фінансів оприлюднило на сайті, за загальним фондом надходження зросли на 26,1% – до 2,11 трлн грн, тоді як видатки – на 18,9%, до 3,16 трлн грн.

У жовтні цього року доходи держбюджету порівняно із жовтнем минулого року збільшилися на 44,9% – до 258,4 млрд грн, в тому числі за загальним фондом – на 45,5%, до 186,4 млрд грн. Це пов’язано з надходженням минулого місяця грантів на 38 млрд грн, тоді як у жовтні-2024 вони були відсутні.

Зазначається, що найбільшим джерелом надходжень за результатами січня-жовтня цього року залишається ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 440,6 млрд грн (за 10 місяців 2024 року – 384,2 млрд грн).

Після підняття військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн у цьому році з четвертого на друге місце по надходженням за 10 місяців цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 293 млрд грн проти 177,9 млрд грн торік.

На третьому місці цього року ПДВ з вироблених в Україні товарів – 255,8 млрд грн за відшкодування 148,2 млрд грн (222,1 млрд грн за відшкодування 124,1 млрд грн), тоді як податок на прибуток підприємств склав 224,3 млрд грн (207,0 млрд грн) та опустився на п'яте місце, а акцизний податок обійшов його та склав 232,6 млрд грн (170,2 млрд грн).

Окрім того, дивіденди та частини чистого прибутку держкомпаній склали 64,5 млрд грн (66,8 млрд грн), ввізне та вивізне мито – 45,3 млрд грн (39,9 млрд грн), рентна плата за користування надрами – 34,9 млрд грн (39,1 млрд грн).

Мінфін додав, що ще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) додав до бюджету прибуток Національного банку, а гранти – 346,8 млрд грн (269,2 млрд грн).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-жовтні 2025 року зросли на 21,9% – до 537,3 млрд грн, у тому числі у жовтні – на 21,5%, до 58,1 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що в рамках фінансування загального фонду держбюджету державні запозичення до нього за січень-жовтень 2025 року становили 1,62 трлн грн, або 93,6% від плану, у тому числі на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП було отримано 473,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 110,8 млрд грн – $1,94 млрд та EUR638,3 млн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 207,6 млрд грн.

Згідно з релізом, із зовнішніх джерел надійшло близько $27,7 млрд або 1,15 трлн грн, у тому числі в рамках ERA – близько $19,2 млрд за загального обсягу цього механізму до $50 млрд.

Окрім того, Україна отримала ще EUR6,14 млрд від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility, $0,96 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та $0,57 млрд від Світового банку за проєктами "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE), "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), "Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні" (HOME) та "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2025 року склали 530,0 млрд грн, або 96,4% плану, платежі з обслуговування – 279,9 млрд грн, або 99,8% плану.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.