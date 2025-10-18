Видатки загального фонду держбюджету у вересні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1% - Мінфін

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за вересень цього року склали 312,6 млрд грн, що на 47,4 млрд грн, або 25,3% більше проти вересня минулого року, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно з його даними, загалом за січень–вересень 2025 року ці видатки досягли 2,82 трлн грн, що на 473,5 млрд грн, або на 20,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень–вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у вересні було витрачено 210,8 млрд грн", – зазначило відомство.

Місяцем раніше на безпеку і оборону було витрачено 214,6 млрд грн за загальних видатків загального фонду у 333,6 млрд грн.

Мінфін вже вп’яте прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. "Січень – 78,8 (млрд грн), лютий – 86, березень – 86, квітень – 91, травень – 97 і серпень також 98 (млрд грн)", – сказав він.

У вересні минулого року Мінфін звітував про виплату 83,7 млрд грн грошового забезпечення.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за дев’ять місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 1130 млрд грн, у тому числі у вересні – 135,2 млрд грн, або 40,1% від загального обсягу видатків, витрачених за дев’ять місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%, у тому числі у вересні – на 24 млрд грн, або на 21,6%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-вересень цього року 397,3 млрд грн, у тому числі у вересні – 53,6 млрд грн, або 17,1% від загального обсягу видатків, тоді як за дев'ять місяців минулого року вони дорівнювали 363,9 млрд грн, у тому числі у вересні – 32,5 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 474,9 млрд грн, або 17,6% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-вересні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 63,1 млрд грн або на 15,3% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у вересні – 55,1 млрд грн проти 35,1 млрд грн у вересні минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за дев’ять місяців цього року 347,1 млрд грн, або 12,3% від загального обсягу видатків, у тому числі у вересні – 33,6 млрд грн. Проти січня-вересня-2024 ці видатки зросли на 121,3 млрд грн, або 54,5%.

Обслуговування державного боргу за дев’ять місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 246,3 млрд грн, або 8,7% від загального обсягу, в тому числі у вересні – 13 млрд грн. Це на 28,8 млрд грн більше, аніж за дев’ять місяців минулого року.

Нарешті 139,3 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-вересні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у вересні – 16 млрд грн. Проти січня-вересня минулого року ці витрати зросли на 8,5 млрд грн, або на 6,5%.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України за дев’ять місяців цього року склали 2,71 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,92 трлн грн, що відповідно на 25,0% та 24,2% більше за відповідні показники 2024 року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, тоді як видатки за загальним фондом збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, але в жовтні уряд знову запропонував збільшити видатки на оборону ще на 317 млрд грн.