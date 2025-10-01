Інтерфакс-Україна
17:05 01.10.2025

Улютін обговорив зі спецпредставницею ЄС з питань українців питання поступового завершення режиму тимчасового захисту

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін обговорив зі спеціальною представницею Європейського Союзу з питань українців Ільвою Йоганссон посилення взаємодії у контексті поступового завершення режиму тимчасового захисту для громадян України в ЄС.

"Зокрема, сторони обговорили відповідні рекомендації Ради ЄС, спрямовані на перехід до інших форм легального перебування на території країн Європейського Союзу або добровільного повернення в Україну з належною реінтеграцією", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Улютін наголосив, що політика єдності є одним із стратегічних пріоритетів Мінсоцполітки.

"Ми реалістично оцінюємо, що головною умовою для повернення українців додому є питання безпеки. Над цим працюють Збройні сили України. До того часу наше головне завдання – допомогти нашим людям підтримувати контакт з Україною та підготуватися до повернення. Це особливо важливо, коли йдеться про родини з дітьми", – цитує міністра прес-служба.

За його словами, відомство наразі працює над розробкою цифрових інструментів для підтримки зв’язку і належного інформування українців за кордоном, зокрема, йдеться про ресурси, де можна буде отримати доступ до актуальної інформації про наявність житла, вакансій, освітніх можливостей, соціальних послуг в Україні.

Також сторони обговорили спільну роботу над відкриттям Центрів єдності в країнах ЄС. 

Зі свого боку, Йоганссон повідомила, що станом на зараз на території ЄС близько 4,7 млн українців мають статус тимчасового захисту, а з початку повномасштабного вторгнення вийшли з цього статусу і повернулися до України близько пів мільйона українців.

"Коли ми говоримо про політику ЄС щодо українців, які перебувають на території держав-членів у статусі тимчасового захисту, ми говоримо передусім про інвестицію у майбутнє України. Наразі триває робота над переходом зі статусу тимчасового захисту до національних дозволів на проживання. Водночас держави-члени працюють над розробкою програм підтримки добровільного повернення, зокрема через розвиток спроможності українських громад, куди буде здійснюватися повернення", – сказала Йоганссон. 

Як повідомлялося, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

