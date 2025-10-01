Інтерфакс-Україна
Події
16:57 01.10.2025

Фінляндія та Швеція закликають ЄС використати заморожені російські кошти для кредиту Україні – ЗМІ

2 хв читати
Фінляндія та Швеція закликають ЄС використати заморожені російські кошти для кредиту Україні – ЗМІ
Фото: https://www.helsinkitimes.fi

Премʼєр-міністри Фінляндії та Швеції Петтері Орпо та Ульф Крістерссон закликали Європейську Комісію та держави-члени ЄС діяти швидко для забезпечення довгострокової фінансової підтримки України, попередивши, що до 2027 року буде потрібно близько 130 мільярдів євро, повідомляє Helsinki Times.

У спільному листі, надісланому напередодні неформальних зустрічей ЄС у Копенгагені, прем'єр-міністри Фінляндії та Швеції запропонували фінансове рішення, що передбачає використання заморожених активів Центрального банку Росії. План передбачає використання цих коштів як заставу для надання кредиту Україні з відтермінуванням виплати, поки Москва не виплатить військові репарації.

"Підтримка України - це не лише наш моральний обов'язок, це пряма інвестиція в європейську безпеку", - заявив Орпо в заяві фінського уряду. Він додав, що "більш активне використання знерухомлених російських активів є важливим і справедливим рішенням".

У неофіційному документі, призначеному для обговорення, стверджується, що ЄС та його держави-члени відіграють центральну роль у забезпеченні достатнього і передбачуваного фінансування. Згідно з документом, очікується, що дефіцит фінансування виникне вже у другому кварталі 2026 року.

Європейська Рада раніше підтвердила, що активи російських центральних банків, заморожені країнами ЄС, залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитки, завдані її вторгненням. Пропозиція Фінляндії та Швеції ґрунтується на цьому рішенні, прив'язуючи виплату кредиту до можливого отримання репарацій.

Крістерссон та Орпо також підкреслили важливість довгострокової промислової співпраці між Україною та ЄС, зокрема, у сфері оборонного виробництва. Вони заявили, що зміцнення української військової промисловості також посилить обороноздатність Європи. На їхню думку, боєздатні українські збройні сили є найефективнішим стримуючим фактором проти подальшої російської агресії після завершення нинішньої війни.

Очікується, що майбутні потреби України у фінансуванні будуть домінувати на порядку денному зустрічей ЄС у Копенгагені 1-2 жовтня. Лист, поданий Фінляндією та Швецією, має на меті вплинути на ці дискусії, поставивши іммобілізовані російські кошти в центр дебатів.

У листі Орпо та Крістерссона стверджується, що зволікання з діями призведе до стратегічних витрат. Вони попередили, що без передбачуваного потоку фінансування військові та цивільні інститути України ризикують стати вразливими до підриву.

У неофіційному документі не вказано часових рамок для надання запропонованого кредиту, але зазначено, що робота має розпочатися негайно, щоб підготуватися до виплат, починаючи з 2026 року.

Теги: #єврокомісія #ульф_крістерссон #орпо_петтері

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 01.10.2025
Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

10:34 30.09.2025
Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

Президентка Єврокомісії продовжує просувати ідею репараційного кредиту для України, який базується на іммобілізованих російських активах

18:14 29.09.2025
"Антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік - Єврокомісія

"Антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік - Єврокомісія

15:32 29.09.2025
Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

14:44 24.09.2025
Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

21:10 23.09.2025
Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

18:30 22.09.2025
Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

17:39 22.09.2025
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

12:31 18.09.2025
Як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які намагаються захопити російські танки. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна

Як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які намагаються захопити російські танки. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна

15:30 17.09.2025
Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Улютін обговорив зі спецпредставницею ЄС з питань українців питання поступового завершення режиму тимчасового захисту

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони, зокрема через месенджер Signal

Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА