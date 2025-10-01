Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко на зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос закликала Європейську комісію пришвидшити підготовку технічних документів щодо переговорного процесу про вступ України в Євросоюз.

"Учора ми завершили скринінг законодавства — найшвидший в історії ЄС. Перший кластер готовий до відкриття, і наше завдання — використати три місяці датського головування у Раді ЄС максимально ефективно для відкриття всіх кластерів вже цього року. Під час зустрічі закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів, щоб рухатися ще динамічніше", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Також премʼєр подякувала партнерам за фінансову підтримку, зокрема, за транші рамках програми ERA.

Зазначається, що окремо сторони зупинилися на обговоренні реформ.

"Україна впроваджує зміни навіть у найскладніших умовах: незалежність антикорупційних органів, прозорість інституцій і нові правила для бізнесу. Розраховую на подальшу підтримку депутатами урядових ініціатив задля відкриття шляху до членства в ЄС", - додала вона.