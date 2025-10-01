Інтерфакс-Україна
16:12 01.10.2025

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі спеціальною посланницею з питань українців в Європейському Союзі Ілвою Йоганссон.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Сибіга висловив вдячність Ілві Йоганссон за її особисті багаторічні зусилля задля забезпечення захисту прав громадян України в ЄС та побажав успішного продовження її роботи на цьому важливому напрямі на новій посаді.

"Ми високо цінуємо безпрецедентну допомогу Європейського Союзу для українців в рамках механізму тимчасового захисту. Для України залишається надзвичайно важливим надавати максимальну підтримку нашим громадянам за кордоном, допомагаючи їм зберігати свою національну ідентичність та підтримувати міцні зв'язки з Батьківщиною", - відзначив Сибіга.

Співрозмовники обговорили ключові питання захисту прав та інтересів українців у державах-членах ЄС, шляхи формування необхідних умов для добровільного повернення громадян України на Батьківщину, а також подальшу співпрацю в контексті схвалення спільного підходу держав-членів ЄС щодо українців, які вимушено виїхали внаслідок повномасштабної агресії РФ.

Міністр також поінформував сторону ЄС про цифровізацію консульських послуг МЗС, яка покликана забезпечити подальше підвищення ефективності консульського обслуговування громадян України за кордоном українськими посольствами та консульствами.

