Інтерфакс-Україна
Події
14:41 01.10.2025

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок

1 хв читати
В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок
Фото: https://t.me/truonline

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок, наразі комунальні служби проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, а також прибирають вулиці від сміття, роботи завершено за 37 адресами, ще по 33-х – продовжуються, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Наразі відомо, що негодою повалено 70 дерев і великих гілок. Аварійні ситуації ліквідовують фахівці Комунальних підприємств "Міськзелентрест", "Міські дороги" і "Житлово-комунальні сервіси". Комунальники проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, а також прибирання вулиць від сміття", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, найперше звільняють від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирають дерева, які заважають проїзду до соціальних об'єктів. Роботи завершено за 37 адресами, ще по 33 локаціям роботи тривають.

Як повідомлялось, в Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина. Доля ще однієї людини залишається невідомою.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Теги: #труханов #одеса #негода #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 01.10.2025
Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

11:52 01.10.2025
Волонтери УЧХ рятували людей із підтоплених районів Одеси

Волонтери УЧХ рятували людей із підтоплених районів Одеси

09:19 01.10.2025
Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

07:46 01.10.2025
ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

03:05 01.10.2025
Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

01:08 01.10.2025
В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

21:59 30.09.2025
Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

21:45 30.09.2025
До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

18:48 30.09.2025
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

15:14 30.09.2025
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

Рада об’єднань нацменшин після зустрічі з єврокомісаркою Кос закликала до подальших реформ

Слідчі дії у ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччини були законними – директор НАБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Директор НАБУ: внутрішні розслідування по детективах ще тривають, ми в комунікації з СБУ

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА