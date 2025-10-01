Фото: https://t.me/truonline

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок, наразі комунальні служби проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, а також прибирають вулиці від сміття, роботи завершено за 37 адресами, ще по 33-х – продовжуються, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Наразі відомо, що негодою повалено 70 дерев і великих гілок. Аварійні ситуації ліквідовують фахівці Комунальних підприємств "Міськзелентрест", "Міські дороги" і "Житлово-комунальні сервіси". Комунальники проводять розпил повалених дерев та їх вивезення, а також прибирання вулиць від сміття", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, найперше звільняють від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирають дерева, які заважають проїзду до соціальних об'єктів. Роботи завершено за 37 адресами, ще по 33 локаціям роботи тривають.

Як повідомлялось, в Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина. Доля ще однієї людини залишається невідомою.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.