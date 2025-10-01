РФ завдала ударів по енергооб'єктах у східному та центральному регіонах – Міненерго

РФ за останню добу завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, тривають відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики України у середу.

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають на пошкоджених внаслідок обстрілів об’єктах енергетичної інфраструктури. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За інформацією Міненерго, в цілому станом на 1 жовтня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

Своєю чергою, як повідомило НЕК "Укренерго", станом на ранок 1 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді сильних злив та поривів вітру в Україні були повністю або частково знеструмлені 48 населених пунктів у двох областях.

"Фахівці обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення всіх знеструмлених абонентів очікується протягом доби", – зазначили в НЕК.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії в Україні залишається високим і 1 жовтня, станом на 9:30, воно було лише на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок.

"Причина — хмарна погода з дощем на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та високий рівень енергоспоживання із загальної мережі", — пояснив оператор.