Інтерфакс-Україна
Події
11:36 01.10.2025

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у східному та центральному регіонах – Міненерго

1 хв читати
РФ завдала ударів по енергооб'єктах у східному та центральному регіонах – Міненерго

РФ за останню добу завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, тривають відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики України у середу.

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають на пошкоджених внаслідок обстрілів об’єктах енергетичної інфраструктури. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За інформацією Міненерго, в цілому станом на 1 жовтня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.

Своєю чергою, як повідомило НЕК "Укренерго", станом на ранок 1 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді сильних злив та поривів вітру в Україні були повністю або частково знеструмлені 48 населених пунктів у двох областях.

"Фахівці обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення всіх знеструмлених абонентів очікується протягом доби", – зазначили в НЕК.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії в Україні залишається високим і 1 жовтня, станом на 9:30, воно було лише на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок.

"Причина — хмарна погода з дощем на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та високий рівень енергоспоживання із загальної мережі", — пояснив оператор.

Теги: #удари #енергообєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 28.09.2025
Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

10:46 24.09.2025
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

14:54 22.09.2025
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

10:57 13.09.2025
Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

19:42 08.09.2025
Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

15:05 04.09.2025
Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

05:45 30.08.2025
Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

11:12 28.08.2025
Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

11:18 27.08.2025
РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ОСТАННЄ

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА