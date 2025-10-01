Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

Фото: Генштаб ЗСУ

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що уряд прагне забезпечувати військо всіма потрібними ресурсами та зброєю.

"Сьогодні ми дякуємо тим, завдяки кому є ми. І завдяки кому наша держава продовжує існувати. Тим, хто тримає позиції днями без сну під обстрілами. Тим хто працює дронами, артилерією, хто прикриває нашу піхоту на полі бою. Тим, хто знищує логістику і ресурси ворога у його глибокому тилу. Тим, хто захищає наше небо щодня і щоночі від ворожих ракет і дронів. Усім, хто воює і захищає, забезпечує логістику, евакуацію, медичну допомогу, зв’язок, розвідку. І робить усе для того, щоб зберегти Україну і наблизити її перемогу. І тим, хто віддав життя заради України і назавжди залишиться у нашій памʼяті", - написала Свириденко в телеграм-каналі з нагоди Дня Захисників і Захисниць України.

Прем’єр підкреслила, що оборона є пріоритетом уряду, і Кабінет міністрів прагне забезпечувати військо всіма потрібними ресурсами та зброєю й створювати умови для ветеранів, які повертаються після служби до цивільного життя.

"Уряд працює для Війська і завдяки Війську. Дякую кожному Захиснику і кожній Захисниці за службу та захист. Сьогодні і щодня. Ми зобовʼязані вам своїми життями", - додала вона.