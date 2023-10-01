Події

12:11 01.10.2023

Керівники України, військове командування та Боррель вшанували пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину

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Керівники України, військове командування та Боррель вшанували пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять українських воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю, повідомила його пресслужба.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.

Воїни почесної варти встановили до Стіни пам’яті вінок із квітами.

У церемонії також узяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, представники уряду та військового командування.

Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Теги: #день_захисників_і_захисниць_україни

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