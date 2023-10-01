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10:20 01.10.2023

Зеленський: День захисників і захисниць України – по-справжньому народне свято

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Зеленський: День захисників і захисниць України – по-справжньому народне свято

Мета свята – Дня захисників і захисниць України – ушанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Це мільйони українців, які захищають одне одного. Всі, хто в кожному регіоні взяв до рук зброю й пішов на фронт і в ТрО. Всі, хто в кожному окупованому місті взяв до рук українські прапори й пішов на площі. Всі, хто взяв собі за правило: я не буду осторонь і щодня робитиму те, що можу. Працювати, лікувати, тренувати, навчати, допомагати, наближати перемогу, як можу", - сказав він.

"І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, – на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло та помітно в цей день – День захисників і захисниць України", - зазначив президент.

Він назвав цей день "державним святом, яке стало по-справжньому національним". "Народним святом. Святом мільйонів українців, які боронять свою землю і не зупиняються ні на мить. І сьогодні, рівно о 9-й годині, на знак поваги та подяки їм Україна зупиниться на одну хвилину", - сказав він.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має та не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати або крайньої точки, після якої ми припинили б опір та боротьбу, крім однієї – нашої перемоги. Щодня наближаючи її, ми говоримо: боротимемося стільки, скільки потрібно!» - заявив Зеленський.

Теги: #зеленський #день_захисників_і_захисниць_україни

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