11:04 01.10.2025

Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

Україна є на цій землі завдяки заслугам свого народу, всі спроби стерти державу й українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипались, Україна вистоїть і проти цієї Росії, заявив президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць.

"Сьогодні ваш день, день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу", - сказав Зеленський під час складання клятви ліцеїста й нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць.

Президент зауважив, що українці витримали десятки спроб завоювання України, а також пройшли через століття пропаганди того, що начебто у держави не може бути самостійного національного життя.

"Але кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей: Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву вистоїть", - наголосив він.

За словами Зеленського, українці не вперше захищаються від Росії, але зараз роблять це "найбільш далекобійно, найбільш ефективно".

"І саме зараз треба захиститися так, щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз. І саме це є нашою метою", - зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні підписав укази про відзначення державними нагородами більш ніж 1600 українців і українок зі Збройних сил України, Національної гвардії, розвідки, Служби безпеки, прикордонників, бойової Національної поліції України, зв’язківців, рятувальників.

"Від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення вже майже 124 тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, саме за оборону нашої держави та людей", - повідомив Зеленський.

Президент подякував кожному і кожній, хто захищає Україну і зазначив, що держава пам’ятає, якою ціною дається цей захист. Він попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв різних часів, які билися заради України та віддали своє життя, щоб Україна жила.

Теги: #день_захисників_і_захисниць_україни

