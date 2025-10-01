Інтерфакс-Україна
Події
07:21 01.10.2025

Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

1 хв читати
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Серед шістьох людей, які зазнали поранень під час нічних авіаударів по Харкову, є 25-річний працівник поліції, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У ніч на 1 жовтня по місту було завдано ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджено житлову інфраструктуру. Так, у Салтівському районі горіли приватний будинок і гараж, а на території Київського району сталася масштабна пожежа на ринку.

"Різних травм зазнали шестеро осіб: жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: #харків #постраждалі #атака

