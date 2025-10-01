Інтерфакс-Україна
Події
06:26 01.10.2025

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників



Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників для внутрішнього використання, а також для країн Європейського Союзу та НАТО, заявила міністр закордонних справ Румунії Оана-сільвія Цою в коментарі для Reuters.

За словами міністерки, переговори з Україною розпочалися ще до серії порушень повітряного простору, за які регіон останніми тижнями звинувачує Росію.

"Ми вважаємо стратегічно важливим, щоб східний фланг був краще захищений, особливо в сфері протиповітряної оборони. Тому ми робимо кроки у цьому напрямку, створюючи необхідні партнерства, наприклад, з Україною для виробництва оборонних безпілотників у майбутньому", – сказала вона.

У рамках розвитку військової інфраструктури країна планує інвестувати понад 2,5 мільярда євро у авіабазу Міхаїла Коґелнічану, розширивши її потужності для розміщення до 10 000 румунських та союзницьких військових.

Цою відзначила, що ці кроки є відповіддю на зростання напруженості з Москвою, зокрема після порушень повітряного простору країн НАТО, і спрямовані на посилення безпеки східного флангу Альянсу.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/romania-plans-defensive-drone-production-with-ukraine-protect-natos-east-2025-09-30/

Теги: #румунія #озброєння #виробництво

