Інтерфакс-Україна
Події
03:11 01.10.2025

Окупанти втратили 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 138 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 42 наступальні дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 82 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Українські воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА; також уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AeztLNR7g/

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 01.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

16:35 30.09.2025
Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

22:58 29.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

01:40 29.09.2025
Окупанти втратили 152 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 152 осіб на покровському напрямку - Генштаб

01:18 27.09.2025
Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

15:33 26.09.2025
Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

12:32 26.09.2025
Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів – Сирський

Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів – Сирський

12:29 26.09.2025
Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

15:56 25.09.2025
Ситуація у Куп’янську критична, але контрольована ЗСУ, - МВА

Ситуація у Куп’янську критична, але контрольована ЗСУ, - МВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

Щонайменше п’ятеро постраждали внаслідок удару по Харкову, зафіксована пожежа – мер

В результаті обстрілів кількість постраждалих у Харкові зросла до 3 - ОВА

Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

Харків зазнав удару керованою авіаційною бомбою та балістичними ракетами, відомо про двох постраждалих – влада

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Єрмак: Китайська компанія скасувала контракт на будівництво танкерів через підозри в обході санкцій США

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА