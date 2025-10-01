Окупанти втратили 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 138 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 42 наступальні дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 82 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Українські воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА; також уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AeztLNR7g/