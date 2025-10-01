Інтерфакс-Україна
Події
00:03 01.10.2025

Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

1 хв читати

На території Харкова та Харківської області зафіксовано нові удари ворожих безпілотних літальних апаратів.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Рросійські війська застосували по Купʼянському району fpv-дрони. Близько 9:15 у с. Велика Шапківка загинув 64-річний чоловік, а напередодні ввечері в Купʼянську — 60-річний мешканець.

Крім того, близько 15:00 у Київському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА (за попередніми даними, типу "Молнія") було пошкоджено дорожнє покриття Ввечері російські ударні БпЛА типу "Герань-2" атакували Холодногірський район міста. Пошкоджено будівлю освітнього закладу, вибито скління у багатоквартирних та приватних будинках.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/25145

Теги: #атака #харківська #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:59 30.09.2025
Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

18:18 28.09.2025
На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

13:25 28.09.2025
На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

11:45 28.09.2025
У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

22:34 25.09.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

15:30 23.09.2025
Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

22:04 16.09.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

10:05 14.09.2025
На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

20:16 12.09.2025
Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

ОСТАННЄ

В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Єрмак: Китайська компанія скасувала контракт на будівництво танкерів через підозри в обході санкцій США

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА