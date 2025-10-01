Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

На території Харкова та Харківської області зафіксовано нові удари ворожих безпілотних літальних апаратів.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Рросійські війська застосували по Купʼянському району fpv-дрони. Близько 9:15 у с. Велика Шапківка загинув 64-річний чоловік, а напередодні ввечері в Купʼянську — 60-річний мешканець.

Крім того, близько 15:00 у Київському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА (за попередніми даними, типу "Молнія") було пошкоджено дорожнє покриття Ввечері російські ударні БпЛА типу "Герань-2" атакували Холодногірський район міста. Пошкоджено будівлю освітнього закладу, вибито скління у багатоквартирних та приватних будинках.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/25145