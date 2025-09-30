Інтерфакс-Україна
Події
22:25 30.09.2025

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

2 хв читати

В Європейському союзі закликали Росію негайно вивести всі сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України та повернути контроль над атомною електростанцією українській владі для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками

З відповідною заявою у вівторок виступив речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС. "Спроби Росії незаконно захопити українську ЗАЕС не мають підстав згідно з міжнародним правом. Росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками", - йдеться в заяві.

Констатувавши, що минулого тижня ЗАЕС знову втратила зв'язок зі своїм останнім зовнішнім джерелом живлення, що є десятим випадком з початку війни Росії проти України, речник європейської дипломатії заявив: "Це найтриваліше та найсерйозніше відключення, оскільки військова діяльність продовжує перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач.

В ЄС констатували, що для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки ЗАЕС зараз залежить лише від аварійних дизель-генераторів. Тривала втрата електроенергії може зрештою поставити під загрозу системи безпеки.

Речник наголосив, що ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо сприяння ремонту ліній електропередач "відповідно до семи невід'ємних стовпів забезпечення ядерної безпеки, як це визначено Генеральним директором МАГАТЕ". "Це включає дотримання стовпа 4, який говорить, що "повинно бути безпечне зовнішнє джерело живлення від мережі для всіх ядерних об'єктів". Сім невід'ємних стовпів, а також п'ять конкретних принципів захисту ЗАЕС, повинні бути повністю дотримані. Це є важливим для подальшого зміцнення ядерної безпеки та захисту в усьому світі", - деталізується в заяві.

Теги: #рф #єс #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:39 30.09.2025
Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

20:43 30.09.2025
Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

19:10 30.09.2025
Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

15:00 30.09.2025
Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

11:48 30.09.2025
ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

06:52 30.09.2025
Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

19:49 29.09.2025
Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

19:33 29.09.2025
Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

ОСТАННЄ

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА