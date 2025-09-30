В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

В Європейському союзі закликали Росію негайно вивести всі сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України та повернути контроль над атомною електростанцією українській владі для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками

З відповідною заявою у вівторок виступив речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС. "Спроби Росії незаконно захопити українську ЗАЕС не мають підстав згідно з міжнародним правом. Росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками", - йдеться в заяві.

Констатувавши, що минулого тижня ЗАЕС знову втратила зв'язок зі своїм останнім зовнішнім джерелом живлення, що є десятим випадком з початку війни Росії проти України, речник європейської дипломатії заявив: "Це найтриваліше та найсерйозніше відключення, оскільки військова діяльність продовжує перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач.

В ЄС констатували, що для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки ЗАЕС зараз залежить лише від аварійних дизель-генераторів. Тривала втрата електроенергії може зрештою поставити під загрозу системи безпеки.

Речник наголосив, що ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо сприяння ремонту ліній електропередач "відповідно до семи невід'ємних стовпів забезпечення ядерної безпеки, як це визначено Генеральним директором МАГАТЕ". "Це включає дотримання стовпа 4, який говорить, що "повинно бути безпечне зовнішнє джерело живлення від мережі для всіх ядерних об'єктів". Сім невід'ємних стовпів, а також п'ять конкретних принципів захисту ЗАЕС, повинні бути повністю дотримані. Це є важливим для подальшого зміцнення ядерної безпеки та захисту в усьому світі", - деталізується в заяві.