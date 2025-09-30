Качка: триває робота з пошуку консенсусу щодо відкриття першого переговорного Кластеру з ЄС

Фото: https://www.facebook.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що після завершення скринінгових процедур держави-члени Європейського Союзу мають визначитися з умовами відкриття та закриття фактичних переговорів по Кластерам.

"Найшвидший скринінг в історії Європейського Союзу - done… Далі держави-члени мають визначити за всіма кластерами бенчмарки - умови відкриття та закриття фактичних переговорів. І оформити їх одностайним рішенням усіх 27 держав-членів", - написав Качка в мережі Facebook.

За його словами, зараз триває робота з пошуку консенсусу щодо відкриття Кластеру 1, а також йде робота над тим, щоб процес визначення бенчмарків за іншими кластерами не зупинився.

"Про це багато дискусій в медіа і я сподіваюсь невдовзі держави-члени схвалять між собою потрібне рішення", - додав він.

Качка розповів, що за більшістю Кластерів Україна отримала скринінгові звіти ЄС та визначила переговорну позицію, і за кілька місяців ця процедура завершиться і по останнім кластерам.

"Тим часом ми готуємо наступний важливий документ – NPAA National Program of Adoption of Acquis - який міститиме чіткий графік всієї роботи з впровадження актів ЄС та їх практичного впровадження. Цей документ буде зроблено із залученням експертів, бізнесу, народних депутатів - усіх хто прийматиме рішення і буде залучений до їх впровадження", - написав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.