17:57 30.09.2025

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

Фото: https://t.me/DIUkraine

Команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України здійснила у вівторок за дорученням президента Володимира Зеленського операцію з евакуації групи наших громадян із Сектора Гази, де критично погіршилась безпекова ситуація.

"У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано 9 палестинців ― членів сімей громадян України", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР у вівторок.

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишиніва, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.

В ГУР висловили вдячність Молдові за сприяння в організації евакуаційної місії.

"Громадянам України у Секторі Гази, які прагнуть скористатися допомогою держави, слід звертатися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном: (+972) 54 667 67 82. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57", - йдеться в повідомленні.

Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що двоє евакуйованих отримали поранення. "Евакуацію було здійснено на території активних бойових дій, і двоє евакуйованих, 26-річний українець та 58-річний палестинець, отримали поранення. Евакуйовані отримали необхідну медичну допомогу", - написав він в соцмережі Х.

Сибіга подякував всім, хто допоміг у цій операції, особливо Ізраїлю, Йорданії та Молдові за допомогу з логістикою, транзитом та грошовим забезпеченням.

