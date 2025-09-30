Інтерфакс-Україна
16:48 30.09.2025

"Епіцентр" та норвезька Itera в жовтні запустять цифрову платформу з фінансування гумдопомоги та проєктів відбудови

Компанія "Епіцентр" спільно з норвезькою IT-компанією Itera розробили цифрову платформу Blaho for Communities з фінансування гуманітарної допомоги та проєктів відбудови, старт її відкритої роботи заплановано на жовтень, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Епіцентру".

Метою платформи є зміна підходу до фінансування гуманітарної допомоги та проєктів відбудови. Зазвичай частина наданих донорами коштів витрачається на адміністративні та операційні витрати. У випадку з Blaho кожний внесок спрямовується безпосередньо на сам проєкт, забезпечуючи максимальну ефективність, прозорість і підзвітність. Це дозволяє міжнародним донорам не завозити допомогу з-за кордону, а купувати українські товари.

За словами заступниці голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв'язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко компанія з початку війни працювала за схожою моделлю через сертифікати "Благо": донори оплачували товари, які передавалися безпосередньо людям, що постраждали від війни. Зокрема, програму сертифікатів "Благо" використовували IOM, UN Women, Norwegian Refugee Council та ін, в цілому допомогу отримали десятки тисяч українців.

Створення платформи Blaho for Communities було анонсоване в липні 2025 року в ході Конференції з відновлення України в Римі. На відміну від DREAM, який фокусується на стратегічному плануванні та інвестиційних проєктах, Blaho for Communities - платформа, орієнтована на малі міста та сільські громади. Вона надає можливість громадам напряму презентувати свої потреби та отримати підтримку з боку донорів (від міжнародних організацій до бізнесу та окремих людей), а донорам — підтримувати конкретні запити з повною прозорістю та цифровим відстеженням. Влітку було проведено тестування, з жовтня платформа Blaho for Communities відкривається для широкого загалу.

Наразі на стадії опрацювання знаходяться заявки від громад Миколаївської, Харківської, Одеської, Сумської, Київської, Донецької та Запорізької областей. Серед проєктів - будівництво захисних споруд, створення центрів життєстійкості для внутрішньо переміщених осіб та інші ініціативи, спрямовані на відновлення критичної інфраструктури та підтримку місцевого населення.

Після того як громада подає проєкт у Blaho, він проходить кілька рівнів перевірки. Спершу система автоматично перевіряє заявку на повноту та відповідність базовим вимогам. Враховується актуальність і нагальність проблеми, яку вирішує проєкт; соціальний вплив на громаду; прозорість кошторису та реалістичність реалізації; відповідність принципам прозорості й підзвітності. Проєкти також перевіряють на наявність комерційного інтересу чи участі бізнес-структур - підтримуються лише ініціативи, спрямовані на вирішення реальних проблем людей. Обов’язковою умовою є також погодження проєкту місцевою радою або органами місцевого самоврядування, що підтверджує легітимність запиту. Далі за підтримки партнерів платформи, зокрема Клубу мерів України, відбувається додаткова перевірка та затвердження. Платформа відкрита для всіх громад.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на вересень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Itera - скандинавська ІТ-компанія, що спеціалізується на сталих цифрових трансформаціях. Працює у восьми країнах, включно з Україною. Надає послуги в галузі штучного інтелекту, хмарних технологій, аналітики та цифрового дизайну.

