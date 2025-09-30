Інтерфакс-Україна
Події
16:35 30.09.2025

Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

Фото: 33 омбр

Російські окупанти завдали вісім авіаційних ударів, скинувши 11 керованих авіабомб, на позиції українських військ та населені пункти у вівторок з початку доби станом на 16:00, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у вівторок.

У неділю та понеділок, 28 та 29 вересня, ворог завдавав лише по три авіаудари станом на цей час. У суботу, 27 вересня, авіаударів було 17, скинуто 44 керовані авіабомби.

Також окупанти у вівторок станом на 16:00 здійснили 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

У понеділок повідомлялося про 69 обстрілів (з них п'ять з РСЗО), у неділю – 71 (у т.ч. шість з РСЗО), в суботу – 169 (з них 11 з РСЗО). Таким чином інтенсивність артобстрілів третій день суттєво не змінюється.

З початку цієї доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 89 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку (32, з них 29 вже відбиті).

Теги: #війна #генштаб

