Негода частково знеструмила 27 населених пунктів в Одеській області

Енергопостачання частково відсутнє внаслідок негоди в 27 населених пунктах Одеської області станом на 14:00 вівторка, переважно в Одеському та Білгород-Дністровському районах, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Енергетики повернули світло в 10 населених пунктів. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Усі служби працюють у посиленому режимі. Підрозділи ДСНС працювали над ліквідацією наслідків негоди в Одесі та Чорноморську. Водо- та газопостачання в області працює у штатному режимі", - написав Кіпер в Телеграм.

Раніше у вівторок він повідомив, що енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди, що вразила Одеську область в ніч на 30 вересня, і що найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.

Станом на 09:00, за словами голови обладміністрації, без електропостачання лишались 12 тис 901 абонент у 16 селах та містечках.

"Протягом минулої доби відремонтовано 13 повітряних ліній, заживлено 207 трансформаторних підстанцій та повернуто світло для 18 761 споживача у 15 населених пунктах області. Роботи тривають", - повідомив Кіпер.

За прогнозами синоптиків, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови — зливи та пориви вітру до 14 м/с.