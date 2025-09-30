Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 176 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб