08:13 30.09.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 176 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

