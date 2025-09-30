Інтерфакс-Україна
Події
08:10 30.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 766 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 221 одиниця особового складу, з яких 129 – ліквідовано; 19 точок вильоту пілотів БпЛА; 5 артилерійських систем; 32 одиниці автомобільної техніки; 18 мотоциклів; 47 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–29.09) знищено/уражено 23546 цілей, з них 6418 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #зведення

