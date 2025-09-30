Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу повну підтримку у ліквідації ХАМАС, якщо угруповання не прийме його мирних пропозицій. Заяву було зроблено під час спільної прес-конференції за результатами переговорів двох лідерів в понеділок.

"Ми ще не закінчили повністю. Нам ще потрібно отримати ХАМАС, зараз черга ХАМАС прийняти вимоги плану, але я гадаю вони зможуть зробити це. Це вже інший ХАМАС ніж той, з яким ми мали справу раніше, тому що понад 20 тисяч убито, їхнє керівництво було вбито тричі", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oxcsZrcYuM8