Інтерфакс-Україна
Події
02:45 30.09.2025

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу повну підтримку у ліквідації ХАМАС, якщо угруповання не прийме його мирних пропозицій. Заяву було зроблено під час спільної прес-конференції за результатами переговорів двох лідерів в понеділок.

"Ми ще не закінчили повністю. Нам ще потрібно отримати ХАМАС, зараз черга ХАМАС прийняти вимоги плану, але я гадаю вони зможуть зробити це. Це вже інший ХАМАС ніж той, з яким ми мали справу раніше, тому що понад 20 тисяч убито, їхнє керівництво було вбито тричі", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oxcsZrcYuM8

Теги: #план #ізраїль #газа #сша #заява #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:48 29.09.2025
Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

20:39 29.09.2025
Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

17:06 29.09.2025
В Раду внесли проєкт постанови про висунення Трампа на нобелівську премію миру, він отримав №14088

В Раду внесли проєкт постанови про висунення Трампа на нобелівську премію миру, він отримав №14088

16:54 29.09.2025
Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

08:30 29.09.2025
Трамп дозволив далекобійні удари по Росії – Келлог

Трамп дозволив далекобійні удари по Росії – Келлог

16:35 27.09.2025
Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

16:05 27.09.2025
Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

07:26 27.09.2025
Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

19:12 26.09.2025
Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

ВАЖЛИВЕ

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

ОСТАННЄ

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА