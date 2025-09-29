Інтерфакс-Україна
Події
23:58 29.09.2025

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

1 хв читати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у форматі Люблінського трикутника, повідомляє МЗС України у Телеграм в понеділок.

"Ми обмінялися думками щодо останніх геополітичних подій та безпекових викликів. Ми поділяємо спільне бачення: Європа повинна побудувати новий сучасний щит протиповітряної оборони, і Україна повинна бути його невід'ємною частиною і одним з ключових контрибуторів", - цитує Сибігу телеграм-канал МЗС.

"Разом з моїми польським та литовським колегами ми домовилися про наступні кроки для подальшої розбудови формату Люблінського трикутника, зокрема, з метою демократизації Білорусі через громадську та експертну дипломатію, освітні та культурні програми", - повідомив Сибіга за результатами зустрічі.

Повідомляється, що співрозмовники також обговорили результати парламентських виборів у Молдові та "їхній вплив на регіон Центральної та Східної Європи, а також на динаміку нашої європейської інтеграції".

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7013

Теги: #польща #литва #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 29.09.2025
Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

16:33 29.09.2025
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

22:55 28.09.2025
Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

20:09 28.09.2025
Сибіга здійснить візит до Польщі

Сибіга здійснить візит до Польщі

17:55 28.09.2025
Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

19:28 27.09.2025
Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

16:18 27.09.2025
В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

20:34 26.09.2025
Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

19:42 26.09.2025
Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

ВАЖЛИВЕ

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

ОСТАННЄ

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА