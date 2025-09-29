Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у форматі Люблінського трикутника, повідомляє МЗС України у Телеграм в понеділок.

"Ми обмінялися думками щодо останніх геополітичних подій та безпекових викликів. Ми поділяємо спільне бачення: Європа повинна побудувати новий сучасний щит протиповітряної оборони, і Україна повинна бути його невід'ємною частиною і одним з ключових контрибуторів", - цитує Сибігу телеграм-канал МЗС.

"Разом з моїми польським та литовським колегами ми домовилися про наступні кроки для подальшої розбудови формату Люблінського трикутника, зокрема, з метою демократизації Білорусі через громадську та експертну дипломатію, освітні та культурні програми", - повідомив Сибіга за результатами зустрічі.

Повідомляється, що співрозмовники також обговорили результати парламентських виборів у Молдові та "їхній вплив на регіон Центральної та Східної Європи, а також на динаміку нашої європейської інтеграції".

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7013