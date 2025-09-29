Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що важливим елементом спільної з партнерами боротьби з Росією є зміцнення України та повне використання російських заморожених активів.

"Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів, щоб Україна вже зараз могла закуповувати додаткове озброєння в Америці, в Європі. Для українців це може бути ефективним інструментом і сильною відповіддю на ескалацію з боку Росії", - заявив він на панельній дискусії у рамках Варшавського безпекового форуму.

Сибіга звернув увагу на важливість синхронізації європейських санкцій з обмежувальними заходами США. На його думку, санкції - ключовий спосіб примусити Путіна сісти за стіл перемовин.

"Нашим партнерам час позбутися мрійництва та ілюзій. Час визнати, що Росія веде гібридну війну проти всіх нас, проти всієї трансатлантичної спільноти. Європа та США не воюють проти Росії, але Росія воює проти Європи та США", - зазначив міністр.

Міністр підкреслив важливість нещодавньої успішної зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом і вчергове підтвердив налаштованість української сторони на організацію зустрічі лідерів України та РФ, результатом якої мало би стати припинення вогню.

За словами Сибіги, важливо не лише знайти шлях завершення війни, але і не допустити подальшу агресію у майбутньому. Рішення полягає у розбудові оборонної інфраструктури та надійних, юридично зобов’язуючих гарантіях безпеки. Окремо міністр відзначив роль США у підтримці мирних ініціатив та наголосив на важливості забезпечити післявоєнну військову присутність військ європейських та інших партнерів в Україні за підтримки США.

Важливим елементом гарантій безпеки має стати повноправне членство України в Європейському Союзі. У цьому контексті, Андрій Сибіга відзначив значимість результатів парламентських виборів, що відбулися у Молдові 28 вересня. Він наголосив, що Росії не вдалося вплинути на процес волевиявлення народу і це великий день для Європи.

Очільник українського дипломатичного відомства закликав партнерів скористатися цим моментом, знайти правильну формулу аби здолати вето Угорщини, та відкрити вже у найближчому майбутньому переговорні кластери для України та Молдови.