Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще агент ФСБ, який "зливав" окупантам координати Сил оборони поблизу району проведення Курської операції.

"Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів-камікадзе та далекобійної артилерії рф", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, співробітники СБУ затримали 23-річного уродженця Херсонщини, який оселився на Сумщині, у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України.

За інформацією СБУ, чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав "швидкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки кураторові з рф", - зазначають в СБУ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.