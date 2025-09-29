Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Фото: сайт Президента України

Шість країн вже долучилися до ініціативи НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка дає змогу купувати американську зброю для України за кошти союзників, повідомив президент України Володимир Зеленський, висловивши побажання, щоб у ній також взяла участь і Польща.

"Програма PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. І вже шість країн долучилися. Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму", - написав Зеленський в Телеграм в понеділок за підсумками Варшавського безпекового форуму.

Він зазначив, що Польща взяла участь в ініціативі ЄС з переозброєння SAFE, і згадав у цьому контексті про дрони-перехоплювачі, які є українським ноу-хау. "Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі – це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", - сказав Зеленський.