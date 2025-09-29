Інтерфакс-Україна
Події
16:33 29.09.2025

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

1 хв читати
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL
Фото: сайт Президента України

Шість країн вже долучилися до ініціативи НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка дає змогу купувати американську зброю для України за кошти союзників, повідомив президент України Володимир Зеленський, висловивши побажання, щоб у ній також взяла участь і Польща.

"Програма PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. І вже шість країн долучилися. Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму", - написав Зеленський в Телеграм в понеділок за підсумками Варшавського безпекового форуму.

Він зазначив, що Польща взяла участь в ініціативі ЄС з переозброєння SAFE, і згадав у цьому контексті про дрони-перехоплювачі, які є українським ноу-хау. "Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі – це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", - сказав Зеленський.

Теги: #польща #нато #purl #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 29.09.2025
Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

16:21 29.09.2025
РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

12:03 29.09.2025
Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

10:25 29.09.2025
Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

20:43 28.09.2025
Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

20:37 28.09.2025
Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

20:09 28.09.2025
Сибіга здійснить візит до Польщі

Сибіга здійснить візит до Польщі

17:55 28.09.2025
Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

15:53 28.09.2025
Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Україна очікує на шведські винищувачі Gripen - Міноборони

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкоджено в Україні з лютого 2022р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА