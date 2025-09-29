Інтерфакс-Україна
Події
15:32 29.09.2025

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

1 хв читати
Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Європейська комісія має намір незабаром представити пропозиції щодо використання знерухомлених російських активів для надання Україні репараційних кредитів.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник ЄК Балаш Узварі.

Узварі нагадав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському парламенті сказала, що "ми збираємося працювати над рішеннями щодо надання Україні репараційних кредитів на основі іммобілізованих російських активів, не торкаючись цих базових російських активів, і це дуже важливо".

"Отже, Комісія дуже уважно розглядає це питання і незабаром представить пропозицію. Я не можу назвати вам конкретні терміни на даний момент, але ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав він.

Речник підтвердив, що мова йде про 170 млрд євро знерухомлених російських активів, накопичених на рахунках Euroclear.

Теги: #єврокомісія #активи #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 29.09.2025
РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

21:13 28.09.2025
Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

20:43 28.09.2025
Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

19:35 24.09.2025
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

14:44 24.09.2025
Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

Єврокомісія не коментує останні заяви Трампа щодо України і говорить про "змістовну взаємодію" зі США

21:10 23.09.2025
Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

18:30 22.09.2025
Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

17:39 22.09.2025
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів" - ЗМІ

15:30 17.09.2025
Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ОСТАННЄ

На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Уряд затвердив порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на держкордоні

Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА