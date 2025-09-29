Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Європейська комісія має намір незабаром представити пропозиції щодо використання знерухомлених російських активів для надання Україні репараційних кредитів.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник ЄК Балаш Узварі.

Узварі нагадав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському парламенті сказала, що "ми збираємося працювати над рішеннями щодо надання Україні репараційних кредитів на основі іммобілізованих російських активів, не торкаючись цих базових російських активів, і це дуже важливо".

"Отже, Комісія дуже уважно розглядає це питання і незабаром представить пропозицію. Я не можу назвати вам конкретні терміни на даний момент, але ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав він.

Речник підтвердив, що мова йде про 170 млрд євро знерухомлених російських активів, накопичених на рахунках Euroclear.