Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Кабінет міністрів України дозволив НЕК "Укренерго" змінювати істотні умови укладених договорів під правила міжнародних фінансових організацій (МФО), якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками таких організацій, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Воно зазначило, що таким чином уряд 25 вересня прийняв зміни до п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель на період воєнного стану та 90 днів після його завершення.

У міністерстві пояснили, що раніше "Укренерго" застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проєкт від початку фінансувався МФО. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з’являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

"Оскільки МФО вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у додатковому механізмі. Нове рішення Уряду дає змогу поширити міжнародні правила і на вже укладені договори, якщо понад 75% їхньої вартості покривається коштами міжнародних партнерів", – йдеться в повідомленні міністерства в понеділок.

Там вказали, що, зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпи, адаптація чинних договорів до правил міжнародних організацій є ключовою умовою залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій.

"Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз", – прокоментував Телюпа.

Як повідомлялося, "Укренерго" оголосило технічний дефолт, з 9 листопада 2024 року тимчасово зупинивши здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за випущеними 2021 року "зеленими" облігаціями сталого розвитку на $825 млн.

Тоді компанія заявила, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу найближчими місяцями.