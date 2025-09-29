Інтерфакс-Україна
Події
14:30 29.09.2025

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

2 хв читати
Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Кабінет міністрів України дозволив НЕК "Укренерго" змінювати істотні умови укладених договорів під правила міжнародних фінансових організацій (МФО), якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками таких організацій, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Воно зазначило, що таким чином уряд 25 вересня прийняв зміни до п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель на період воєнного стану та 90 днів після його завершення.

У міністерстві пояснили, що раніше "Укренерго" застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проєкт від початку фінансувався МФО. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з’являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

"Оскільки МФО вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у додатковому механізмі. Нове рішення Уряду дає змогу поширити міжнародні правила і на вже укладені договори, якщо понад 75% їхньої вартості покривається коштами міжнародних партнерів", – йдеться в повідомленні міністерства в понеділок.

Там вказали, що, зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпи, адаптація чинних договорів до правил міжнародних організацій є ключовою умовою залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій.

"Завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз", – прокоментував Телюпа. 

Як повідомлялося, "Укренерго" оголосило технічний дефолт, з 9 листопада  2024 року тимчасово зупинивши здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за випущеними 2021 року "зеленими" облігаціями сталого розвитку на $825 млн.

Тоді компанія заявила, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу найближчими місяцями.

Теги: #кабмін #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 29.09.2025
НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

17:12 26.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

15:13 26.09.2025
Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

09:28 26.09.2025
Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

08:41 26.09.2025
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

12:19 25.09.2025
Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

16:48 23.09.2025
Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

ОСТАННЄ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський анонсував Технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Нічні заморозки очікуються на заході України в четвер і п'ятницю

Українські бійці збили fpv-дроном російський гелікоптер

УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

Українські бійці вдарили ракетою "Нептун" по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА