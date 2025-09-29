УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

Українська православна церква (Московського патріархату) подала до Шостого апеляційного адміністративного суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності УПЦ (МП).

Зокрема, на розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії Української православної церкви про припинення релігійної організації.

В ухвалі суду значиться, що Київською митрополією Української православної церкви до суду подано зустрічний позов, в якому Церква просить суд: визнати протиправною бездіяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, яка полягає у ненаправленні УПЦ (МП) припису про усунення порушень; зобов'язати Держетнополітики направити УПЦ (МП) у письмовій формі припис; визнати протиправною бездіяльність Держетнополітики, яка полягає у невчиненні повідомлення у письмовій формі про прийняте Службою рішення про визнання Церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена; зобов'язати Службу повідомити Церкву у письмовій формі про рішення про визнання УПЦ (МП) афілійованою з іноземною релігійною організацією.

По результатам розгляду суд 22 вересня ухвалив рішення прийняти зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом.

Також вирішено зобов'язати Держетнополітики надати в судове засідання для огляду оригінали доказів по справі: наказ про визнання УПЦ (МП) афілійованою з іноземною релігійною організацією; докази отримання припису Київською митрополією; наказ про проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП); наказ про виявлення ознак афілійованості УПЦ (МП); наказ про перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов`язані із структурою УПЦ (МП), щодо якої винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації; припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації; наказ про проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП).

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового. 18 вересня суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. Розгляд справи призначено на 30 вересня.

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ.