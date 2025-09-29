Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля, від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км і зачистили більш ніж 194 кв. км, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Окрім того, ЗСУ продовжують захист позицій на інших напрямках.

Окрему увагу під час доповіді було приділено ситуації в Купʼянську.

Зеленський подякував кожному підрозділу, який забезпечує знищення окупантів.