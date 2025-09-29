Інтерфакс-Україна
Події
12:48 29.09.2025

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

1 хв читати
Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля, від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км і зачистили більш ніж 194 кв. км, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Окрім того, ЗСУ продовжують захист позицій на інших напрямках.

Окрему увагу під час доповіді було приділено ситуації в Купʼянську.

Зеленський подякував кожному підрозділу, який забезпечує знищення окупантів.

Теги: #операція #добропільський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 26.09.2025
Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

12:09 26.09.2025
Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

12:05 26.09.2025
Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

13:34 14.09.2025
Здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику окупантів: ліквідовано «росгвардійців», знищено дорожнє полотно - джерела в ГУР

Здійснили комбіновану атаку на залізничну логістику окупантів: ліквідовано «росгвардійців», знищено дорожнє полотно - джерела в ГУР

12:12 13.09.2025
У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

20:09 12.09.2025
Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

11:48 18.08.2025
В столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка

В столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка

14:03 14.08.2025
Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

11:34 11.08.2025
Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

18:12 18.07.2025
Львівські лікарі провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному малюку

Львівські лікарі провели унікальну операцію ALPPS на печінці 10-місячному малюку

ВАЖЛИВЕ

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 113 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

Українські бійці вдарили ракетою "Нептун" по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ

Зеленський анонсував Технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності

Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

Міноборони планує вийти на 70% забезпечення БПЛА через DOT-Chain Defence уже за 6 місяців

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Українські бійці завдали ракетного удару по заводу у Брянській області РФ, дальність польоту - 240 км

Спроби Путіна нав'язати свій сценарій зазнали поразки на виборах у Молдові - Стефанчук

Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА