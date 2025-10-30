Інтерфакс-Україна
Події
12:53 30.10.2025

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

1 хв читати
Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про подальше просування українських Сил оборони на Добропільському напрямку.

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м", - написав він у Facebook.

За словами головкома, загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника.

"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б’ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети", - зазначив він.

Теги: #добропільський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 22.10.2025
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

16:56 09.10.2025
Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

21:30 01.10.2025
Сирський відвідав добропільський напрямок

Сирський відвідав добропільський напрямок

12:48 29.09.2025
Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

12:09 26.09.2025
Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

12:05 26.09.2025
Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

ОСТАННЄ

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА