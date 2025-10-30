Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про подальше просування українських Сил оборони на Добропільському напрямку.

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м", - написав він у Facebook.

За словами головкома, загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника.

"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б’ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети", - зазначив він.