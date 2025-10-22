Інтерфакс-Україна
Події
18:23 22.10.2025

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

1 хв читати

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України повідомило про звільнення населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника.

"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи і сили духу. Крок за кроком Україна повертає своє", - наголосили у ДШВ.

Теги: #дшв #звільнення #добропільський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 20.10.2025
ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

08:56 13.10.2025
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

14:20 12.10.2025
Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

15:46 11.10.2025
Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

16:56 09.10.2025
Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

00:31 08.10.2025
Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

16:21 07.10.2025
Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

09:39 04.10.2025
Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

13:53 03.10.2025
Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

21:30 01.10.2025
Сирський відвідав добропільський напрямок

Сирський відвідав добропільський напрямок

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА