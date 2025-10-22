18:23 22.10.2025
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Командування Десантно-штурмових військ ЗС України повідомило про звільнення населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку.
"Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника.
"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи і сили духу. Крок за кроком Україна повертає своє", - наголосили у ДШВ.