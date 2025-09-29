Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, зазначив, що Росія не змогла дестабілізувати країну.

"Сьогодні ми вітаємо Молдову. На виборах перемогла ідея Європи, ідея нормального і стабільного національного розвитку. Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі в Європу", - сказав Зеленський під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок.

За словами президента, сьогодні вранці він провів розмову з президентом Молдови Маєю Санду. "Росія не змогла дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив і корупцію всіх, кого тільки могла", - зазначив він.

Зеленський також додав, що Польща "відіграла важливу роль у тому, що колишній олігарх (Влад Плахотнюк – ІФ-У), який тримав цю країну і весь наш регіон у тіні брудних схем, був екстрадований до Молдови".

Він зауважив, що цей акт справедливості та європейської співпраці має значення не тільки для Молдови, але й для всіх в Європі, оскільки кожен, хто працює проти своєї власної нації, одного дня повинен відповісти за це.

"Це стосується всіх, хто обирає війну і стає на бік Росії, від олігархів і політиків до будь-яких інших колабораціоністів з Москвою. І ви можете бачити, наскільки це відрізняється від Грузії", - сказав президент.

Глава держави зауважив, що сьогодні Грузія багато в чому втрачена для Європи, але можливо, що одного дня вона повернеться. За його словами, для цього Європа не повинна закривати очі на те, що відбувається там, і в Білорусі.

"Кожен виграш для Росії завжди є втратою для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни після виборів у Молдові. Ми повинні продовжувати підтримувати Молдову", - резюмував Зеленський.