Житель Херсона загинув під російським обстрілом

Обстріл з боку російських окупантів забрав життя мирного жителя міста Херсон, повідомив у понеділок вранці очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові вбили ще одного жителя Херсона. У Дніпровському районі міста внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення дістав чоловік. Його особу нині встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в Телеграм.

Минулого разу керівник Херсонської обладміністрації повідомляв про жертви внаслідок російського обстрілу в суботу вранці. Тоді протягом доби окупанти обстріляли Херсон і 30 інших населених пунктів області, загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.