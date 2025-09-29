Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 29 вересня російські окупанти атакували територію України 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 20 із них – шахеди, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває – на півночі та сході нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в ПС ЗСУ.