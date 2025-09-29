Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 113 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, 7 танків, 53 артсистеми, 617 БПЛА, а також 113 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб, танків – 11218 (+7) од, бойових броньованих машин – 23290 (+0) од, артилерійських систем – 33284 (+53) од, РСЗВ – 1504 (+1) од, засоби ППО – 1224 (+1) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 345 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617), крилаті ракети – 3790 (+43), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111), спеціальна техніка – 3979 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.