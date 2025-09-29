Окупанти втратили 152 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 152 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 41 наступальна дія, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 152 окупанти, з яких 96 безповоротно", - сказано в повідомленні.

Українські захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 32 безпілотних літальних апарати. Також значно пошкоджено три артилерійські системи, два танки, шість автомобілів. Окрім цього українські захисники уразили вісім укриттів особового складу.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. В шести локаціях бої не припиняються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oGpebyKz7zDAEnFbrbCvW2ZnTS4a3TdeUkFXRAy49K2XiGrB7sBPrnEAo2sqjz27l