13:25 28.09.2025

На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

У Київській області внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки 30 людей постраждали, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"За допомогою звернулися 30 жителів області. Серед них троє дітей. У лікарнях перебуває четверо осіб, серед них одна дитина. Стан постраждалих середньої тяжкості. Вся необхідна допомога надається. Найбільша кількість постраждалих у Петропалівській Борщагівці — 19", - написав він у телеграм у неділю.

Пошкодження зафіксовано в пʼяти районах Київщини: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському.

Так у Бучанському районі найбільше пошкоджень зафіксовано у Петропалівській Борщагівці. Тут пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В них вибито понад 1000 вікон та дверних конструкцій. Також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені. Велика кількість пошкоджених та знищених автомобілів.

На місці працює оперативний штаб ліквідації наслідків атаки. Розгорнуті намети рятувальників та пункти обігріву. Підготовлені місця для тимчасового проживання. Вони знаходяться за адресами: Паркова,38 та Ярослава Мудрого,3.

 

Теги: #київська_область #атака #обстріли

