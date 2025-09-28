Інтерфакс-Україна
Події
12:41 28.09.2025

Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

Фото: https://x.com/kmathernova/

Через російську атаку на Київ пошкоджені автомобілі на парковці Представництва Європейського Союзу в Україні

"Один з вибухів також пошкодив автомобілі на парковці Представництва ЄС. Всі мої колеги в безпеці, а ми продовжуємо нашу роботу. Київ стоїть - і Євросоюз стоїть з ним", - написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Фейсбук у неділю.

"Ця ніч є ще одним нагадуванням про те, що Росія навмисно націлює свої атаки на цивільне населення і намагається залякати його. Це їй не вдасться. Україна має право жити в мирі та безпеці", - зазначила вона.

Матернова запевнила, що ЄС продовжуватиме "підтримувати справедливу війну України, надавати гуманітарну допомогу та допомагати відновлювати те, що було зруйновано".

Теги: #матернова #єс #обстріли

