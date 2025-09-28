Інтерфакс-Україна
11:19 28.09.2025

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Фото: https://www.facebook.com/kpszsu?locale=uk_UA

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням 595 ударних БпЛА і 48 ракетами повітряного та морського базування.

"Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у телеграм у неділю.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

- 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

- 35 крилатих ракет Х-101;

- 8 крилатих ракет "Калібр".

"Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

- 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Кача – ТОТ Криму;

- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - рф.;

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф.;

- 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.;

- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили Повітряні сили.

