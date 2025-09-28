Інтерфакс-Україна
Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 173 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

