Попередньо двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ – КМВА

Двоє людей постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Київ, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі, станом на 05:34 неділі.

"Станом на зараз в Соломʼянському, Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури уламками ворожих БпЛА. Також попередньо відомо про падіння уламків на відкриту територію в Святошинському районі.В Соломʼянському районі ворожа атака пошкодила будинок з подальшим займанням. На місці працюють екстрені служби. Відомо про двох потерпілих в Соломʼянському та Святошинському районах, одного ушпиталили", описав ситуацію Ткаченко.

