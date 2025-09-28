Інтерфакс-Україна
Події
05:09 28.09.2025

П'ятиповерхівку зруйновано внаслідок атаки ворожих БпЛА в Солом'янському районі Києва - Кличко

1 хв читати

Російський дрон частково зруйнував п'ятиповерховий житловий будинок в Солом'янському районі Києва, повідомив столичний голова Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Усі служби прямують на місце", - написав Кличко у Телеграм.

Перед цим він повідомив, що у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, падіння уламків на дах пʼятиповерхівки та на нежитлову забудову. В Дніпровському - виклик медиків до житлового будинку. Також є падіння уламків у Святошинському та Голосіївському районах.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5391

https://t.me/vitaliy_klitschko/5390

Теги: #київ #атака #бпла

