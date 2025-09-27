Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок атаки ворожих дронів у прикордонних районах, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі в суботу.

"У Великописарівській громаді внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів. Одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. Другому постраждалому допомогу надали на місці", - написав Григоров у Телеграм.

Окрім того, за інформацією Григорова, у одному із сіл Путивльської громади ворожий дрон поцілив у цивільну автівку, що стояла на подвір’ї. Люди не постраждали.