19:41 27.09.2025

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок атаки ворожих дронів у прикордонних районах, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі в суботу.

"У Великописарівській громаді внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів. Одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. Другому постраждалому допомогу надали на місці", - написав Григоров у Телеграм.

Окрім того, за інформацією Григорова, у одному із сіл Путивльської громади ворожий дрон поцілив у цивільну автівку, що стояла на подвір’ї. Люди не постраждали.

 

